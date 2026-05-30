البنتاغون: مباحثات مثمرة بين لبنان وإسرائيل ومسار سياسي الأسبوع المقبل

استضاف وكيل وزارة الحرب للسياسة إلبريدج كولبي اليوم في البنتاغون وفوداً عسكرية من دولة “إسرائيل” وجمهورية لبنان لإطلاق المسار الأمني الداعم للمحادثات الجارية بين البلدين.

انخرطت الوفود في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين. وسيُسهم التقدم المحرز والنتائج الملموسة لهذه المناقشات بشكل مباشر في توجيه المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية، والمقرر استئنافه الأسبوع المقبل.

تُقدّر وزارة الحرب الأمريكية شراكاتها الاستراتيجية مع كلٍّ من جيش “الدفاع الإسرائيلي” والقوات المسلحة اللبنانية تقديراً بالغاً.

وتدعم الوزارة سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وخلوّها من أيّ فاعلين مسلحين من غير الدول، وترحّب بالتزام كلا الجيشين بهذه الجهود التاريخية. وتُعدّ هذه خطوات أساسية نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب للسلام الدائم في الشرق الأوسط.

تتوقع الولايات المتحدة إعادة الاجتماع قريباً لمواصلة المسار الأمني.

