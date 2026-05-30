واشنطن تنهي مهام توم باراك كمبعوث لسوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا.

وأكد روبيو عبر حسابه في منصة “إكس” أنه على الرغم من الانتهاء الرسمي لمهام باراك تحت هذا المسمى، إلا أنه سيواصل لعب دور قيادي بارز لصالح إدارة ترامب في ملفي سوريا والعراق معا.

وعُين توم باراك (وهو مستثمر وسياسي أمريكي من أصل لبناني) سفيرا لبلاده لدى تركيا في ايار / مايو 2025، وتولى بالتزامن منصب المبعوث الخاص المكلف بالملف السوري.

وقاد باراك خلال فترة عمله تحولا سياسيا كبيرا عبرت عنه إدارة ترامب، شمل دعم الاستقرار والتكامل الدبلوماسي في مرحلة ما بعد التغيير السياسي في دمشق، والدعوة إلى دمج القوى المحلية، والتنسيق بشأن ملامح المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار في سوريا، كما تولى باراك إدارة الملف اللبناني كجزء أساسي من مهامه الدبلوماسية في المنطقة، وتميز بأسلوب تفاوضي مباشر ومثير للجدل.

