الحرس الثوري الايراني: عبور 24 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال الساعات الماضية بالتنسيق معنا

اعلنت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الايرانية، انه جرى في غضون الساعات الـ 24 الماضية، عبور 24 سفينة تجارية وناقلة نفط من مضيق هرمز وذلك بعد التنسيق مع قوات الحرس.

وقالت القوة البحرية في بيان لها أن 24 سفينة، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفنا تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية بعد الحصول على التراخيص اللازمة، وبالتنسيق مع القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية التي تولّت تأمين حمايتها.

وأكد البيان إن الرقابة الذكية على مضيق هرمز، في أعقاب تصاعد حالة انعدام الأمن الناجمة عن اعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي في المضيق، تنفذ بحزم وباقتدار من قبل القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، وأن أي انتهاك سيواجه بضربات قاسية.

وكانت القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية قد أعلنت في بيان سابق، أن عدة سفن حاولت ليلة أمس العبور من الخليج الفارسي من دون تصريح قانوني عبر التلاعب في أجهزة الملاحة الخاصة بها وإطفائها، إلا أن اثنين منها اجبرتا على التوقف بعد إطلاق تحذيرات اذاعية، بينما ارغمت السفن الاخرى على العودة.