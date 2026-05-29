الجمعة   
   29 05 2026   
   12 ذو الحجة 1447   
   بيروت 22:30
    اعلام العدو الاسرائيلي: هجوم كبير وعنيف يشنه حزب الله على تموضع مستحدث للجيش في جنوب لبنان يضم مجموعة من الدبابات والآليات وقوة من الجنود

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين استهدفنا قرابة س19:00 دبابتي ميركافا في محيط دبين وفي يحمر الشقيف وقد شوهدتا تحترقان لساعات سبق ذلك هجوم بالمسيرات على موقع المالكية الحدودي وثكنة مستعمرة يفتاح

      مراسل المنار: غاراتان اسرائيليتان حربيتان على بلدتي بلاط ودبين وأخرى من مسيّرة على مدينة النبطية جنوبي لبنان

      فيديو خاص | المقاومة الإسلامية استهدفت دبابة على طريق قلعة الشقيف في بلدة أرنون

