لبنان

البساط دان الاعتداء على بعض الأفران والمطاحن: نستمر بإسنادها لتأمين أمنها وسلامة عامليها

قال وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية عامر بساط في بيان له الخميس “تدين وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل قوي الاعتداءات الأخيرة على بعض الافران والمطاحن”. واضاف ان “هذا القطاع محوري ومرتبط عضويا بالأمن الغذائي للمواطن”.

وتابع البيان “بناءً على ذلك، اتصل الوزير بساط بأصحاب المؤسسات المتضررة مستنكرًا هذه الاعتداءات ومعبراً عن تضامنه الكامل”.

كما وجه البساط “كتاباً الى وزارتي الدفاع والداخلية متمنياً التشدد بتأمين الحماية لهذه المؤسسات التي تعنى بتأمين الخبز والرغيف كي لا تتكرر هذه الأفعال الإجرامية وإحالة كل من تربطه صلة بهذه الأعمال المشينة إلى القضاء المختص”، واضاف “تؤكد الوزارة أنها ستستمر بإسناد الافران والمطاحن لتأمين أمنها وسلامة عامليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام