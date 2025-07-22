لبنان

أعمال صيانة وتأهيل على طريق خلدة – الدامور – الأولي ضمن مشروع “لبنان على السكة”



باشرت ورش وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل على الأوتستراد الساحلي الممتد من خلدة لغاية الأولي، وتشمل الأعمال التزفيت، وتركيب الحاجز المعدني على جوانب الطريق، وأشغال السلامة العامة من تزييح وتلوين الطرقات، وتركيب عيون القط (cat eyes)، والإشارات المرورية.

وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل التزامها المتواصل بتحديث وتطوير الطرق والجسور في مختلف المناطق اللبنانية ضمن خطة “لبنان على السكة”، داعية المواطنين إلى التعاون وتفهّم أي إرباك مؤقّت قد تسببه هذه الورشة، لما فيه مصلحة السلامة العامة وجودة التنقّل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام