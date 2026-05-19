إيران تتمسك بشروطها لإنهاء الحرب وتؤكد استعدادها لمواصلة المواجهة إذا لم تُحترم سيادتها

تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التمسك بموقفها الرافض للضغوط والتهديدات الأميركية، مؤكدة أن أي مسار تفاوضي لن يكون ممكناً ما لم يلبِّ الشروط الإيرانية ويحترم السيادة الوطنية الإيرانية.

وتؤكد طهران، وفق تصريحات مسؤوليها، أنها تتعامل مع التهديدات الأميركية بمنطق “الرد بالمثل”، معتبرة أن الدبلوماسية وحسن النيات لا يمكن أن يقابلا بسياسات التصعيد والضغوط.

وبحسب المواقف الإيرانية المعلنة، فإن طهران وضعت منذ بداية الحرب ثلاثة مطالب أساسية تمثلت في وقف الحرب على جميع الجبهات، ودفع التعويضات، ثم الانتقال إلى مناقشة الملف النووي، قبل أن تتوسع هذه المطالب لاحقاً لتصل إلى 14 نقطة ضمن المسار الدبلوماسي الجاري بحثه.

وتعتبر إيران أن الحرب لم تنتهِ بعد، ولذلك تواصل استعداداتها العسكرية تحسباً لأي “مباغتة أميركية”، خصوصاً في ظل ما تعتبره “تجارب سابقة” أظهرت، بحسب القراءة الإيرانية، تناقضاً بين الخطاب الأميركي والتحركات العسكرية.

