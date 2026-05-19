الثلاثاء   
   19 05 2026   
   2 ذو الحجة 1447   
   بيروت 13:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الجيش الإيراني: إذا اعتدى العدو على بلادنا سنفتح جبهات جديدة

      أعلن المتحدث باسم الجيش الايراني اليوم الثلاثاء أنه “إذا ارتكب العدو حماقة جديدة واعتدى على بلادنا مرة أخرى سنفتح جبهات جديدة ضده بأدوات وأساليب جديدة”.

      يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن “أي عدوان ضد إيران سيُقابل برد أشد”، مضيفاً “نحن مستعدون لجميع السيناريوهات”.

      رضائي قال إنه “على الأميركيين إما أن يخضعوا للدبلوماسية وشروطنا أو يخضعوا لقوة صواريخنا”.

      هذا وأشار إلى أن “تاريخ مضيق هرمز لن يعود أبداً إلى ما كان عليه ولا توجد أي قوة يمكنها فتحه بدون موافقتنا”، موضحاً أن بلاده “بصدد تنفيذ إطار قانوني جديد سيصادق عليه مجلس الشورى لإدارة مضيق هرمز ووفقاً لهذا الإطار لن يُسمح لسفن العدو بالعبور منه”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الجيش الإيراني: إذا عاود العدو الهجوم فسيواجه بمفاجآت لم تكن في حساباته

      الجيش الإيراني: إذا عاود العدو الهجوم فسيواجه بمفاجآت لم تكن في حساباته

      الجيش الايراني يعلن منع دخول المدمرات الأمريكية الصهيونية المعادية إلى منطقة مضيق هرمز

      الجيش الايراني يعلن منع دخول المدمرات الأمريكية الصهيونية المعادية إلى منطقة مضيق هرمز

      متحدث وزارة الدفاع الايرانية: يجب علينا إيصال العدو للاستسلام التام بكافة الجبهات

      متحدث وزارة الدفاع الايرانية: يجب علينا إيصال العدو للاستسلام التام بكافة الجبهات