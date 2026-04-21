متحدث وزارة الدفاع الايرانية: يجب علينا إيصال العدو للاستسلام التام بكافة الجبهات

قال اللواء رضا طلائي نيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، انه “يجب علينا مواصلة إيصال العدو إلى الاستسلام التام في جميع الجبهات، بما في ذلك ساحة المعركة، وساحة الدبلوماسية، والشوارع”.

وردّ المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، خلال مراسم تأبين العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي، على سؤال من الصحفيين حول رسالته إلى فريق التفاوض، بالقول، أن ساحة المعركة والساحة الاجتماعية هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق أهداف الشعب الإيراني في حرب رمضان الكبرى.

وأضاف اللواء رضا طلائي نيك، قائلاً: “لقد حقق الشعب الإيراني حتى الآن انتصارات عظيمة في حرب رمضان الكبرى، ولكن هذه الانتصارات يجب أن تمر بمراحل تكميلية.

وختم قائلا: لذلك، يجب ان تكون هذه الانتصارات على مستوى جميع الجبهات، بما في ذلك ساحة المعركة، وساحة الدبلوماسية، والشوارع، يجب علينا ايصال العدو إلى الاستسلام التام”.

المصدر: قناة العالم