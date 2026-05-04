الجيش الايراني تعلن منع دخول المدمرات الأمريكية الصهيونية المعادية إلى منطقة مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني أنه “بتحذير حازم وسريع من قبل قوات بحرية الجيش الإيراني، تم منع دخول المدمرات الأمريكية الصهيونية المعادية إلى منطقة مضيق هرمز”.

كما أفادت “وكالة فارس” الايرانية بإصابة مدمرة أمريكية بصاروخين بعد تجاهلها تحذير إيران.

هذا وأفادت مصادر إخبارية محلية لوكالة فارس في الجنوب بإصابة مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين.

وكانت المدمرة، التي كانت تخالف أمن الملاحة البحرية اليوم (الاثنين) قرب مدينة جاسك بهدف عبور مضيق هرمز، قد تعرضت لهجوم صاروخي بعد تجاهلها تحذير البحرية الإيرانية.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن “المدمرة الأمريكية نتيجة هذه الإصابات لم تتمكن من مواصلة مسارها، واضطرت إلى التراجع والفرار من المنطقة”.

وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أعلنت سابقاً مراراً أن أي عبور من مضيق هرمز دون الحصول على إذن رسمي من إيران غير ممكن، وأن أي تجاهل لهذا التحذير سيقابله رد حاسم من القوات المسلحة.

يُذكر أنه بعد الإعلان عن مشروع ترامب المزعوم والمتمثل بـ “عبور مضيق هرمز بقيادة الولايات المتحدة”، أفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن سفينة على بعد 78 ميلاً بحرياً شمال الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة تعرضت لاستهداف بقذيفة مجهولة. كما أفيد بأن جميع أفراد الطاقم بخير.

المصدر: موقع المنار