الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات 8 مواقع أميركية في قاعدة علي السالم بالكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين

اعلن الحرس الثوري الايراني في بيان ان “قواتنا البحرية نفذت عملية مشتركة صاروخية وبطائرات مسيرة من الساعة 2 حتى 3 صباحاً صباح اليوم”.

واضاف البيان “أطلقنا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة نحو 8 مواقع مهمة للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم بالكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين في ميناء سلمان رداً على الاعتداءات الأميركية”.

واعلنت بحرية الحرس الثوري ان “العدوان الأميركي العشوائي على سيريك لن يحلّ لغز إشرافنا على المضيق”، مشيرة الى ان ” حساب القواعد الأميركية في المنطقة مختلف وستواجه جحيمًا هذه الأيام”.

واشارت بحرية الحرس الى ان “إطلاقنا النار على المخالفين يذكّر باقي السفن بالطريق الآمن والواضح للعبور”.

المصدر: موقع المنار