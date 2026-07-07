النائب ملحم خلف: توغل مستوطنين داخل الأراضي اللبنانية تصعيد خطير

قال النائب ملحم خلف في بيان :”إنّ توغّل مستوطنين داخل الأراضي اللبنانية برفقة جيش الاحتلال، والدعوة إلى مشروع استيطاني في الجنوب، ورفع العلم الإسرائيلي فوق جبل الدبشة، تأتي كلّها في سياق تصعيد خطير، تُضاف إليه الجريمة المروّعة التي وقعت بالأمس في النبطية الفوقا والتي أدت الى اغتيال المربية إسبيرنزا فخري غندور ووالدتها شادية أحمد نسيب غندور ومن كان برفقتهما”.

أضاف :” هذه الاعتداءات المتتالية تشكّل انتهاكات مباشرة لسيادة لبنان، وللقوانين الدولية وخرقًا للاتفاق الإطار الموقّع مؤخّرًا، ومحاولات فاضحة ووقحة لفرض أمر واقع بالقوة”.

وختم خلف :”المطلوب تحرّك دبلوماسي عاجل لا بل فوري، وتوثيق رسمي لكل ما يقوم به العدو الإسرائيلي بغية استخلاص النتائج القانونية أمام الجهات الدولية المختصّة، منعًا لتحويل الجنوب إلى مساحة مستباحة أمام الاحتلال ومشاريعه التي يُراد لها أن تصبح مستدامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام