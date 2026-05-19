“بوليتيكو”: الولايات المتحدة تحضر سيناريو عسكريا ضد كوبا

أفادت صحيفة “بوليتيكو” نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت بدراسة سيناريو للتدخل العسكري في كوبا حيث محاولات الضغط على هافانا لم تأت بالنتيجة المرجوة.

وقال مصدر مطلع للصحيفة إن السيناريو الأصلي بشأن كوبا كان مبنيا على أن تشديد العقوبات وفرض الحصار النفطي سيرضخ الكوبيون نحو الموافقة ويوقعون على صفقة.

وأضاف المصدر أنه على خلفية التعثر في إيران وصمود كوبا أصبح السيناريو العسكري مطروحا أكثر

وأشار إلى أن القيادة الأمريكية تدرس سيناريوهات مختلفة، وليس فقط عمليات دقيقة لاختطاف أشخاص معينين (كما في فنزويلا)، بل تتراوح خيارات البنتاغون من ضربة جوية واحدة يراد منها إجبار سلطات كوبا على التنازلات، وصولا إلى عملية برية واسعة النطاق بهدف تغيير السلطة في البلاد بالكامل.

وحسب الصحيفة، فإن القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية بدأت بالتخطيط العسكري للعمليات المحتملة في كوبا.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف قد زار كوبا يوم الخميس الماضي على رأس وفد أمريكي التقى بالمسؤولين في وزارة الداخلية الكوبية.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، يوم السبت، بأن الولايات المتحدة لا تستبعد اختطاف الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو على غرار العملية الأمريكية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كانون الثاني / يناير الماضي.

