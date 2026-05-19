البنتاغون: لا اتفاق بشأن أوكرانيا بسبب تعنت زيلينسكي

ذكرت المفتشة العامة لوزارة الحرب الأمريكية للمشرعين الأمريكيين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية أوكرانية حتى الآن لأن زيلينسكي غير مستعد للتنازل بشأن القضية الإقليمية.

وجاء في تقرير مدقق حسابات وزارة الحرب الأمريكية: ” يواصل زيلينسكي التأكيد باستمرار على أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا”.

وأضاف التقرير أن “الاتصالات رفيعة المستوى فشلت في التوصل إلى اتفاق سلام، ولا تزال المفاوضات متعثرة بسبب النزاعات الإقليمية والضمانات الأمنية”.

وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الأوكرانية لن تتلقى جزءا من المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة 3.92 مليار دولار، وذلك لانتهاء مهلة صرفها”.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، أن موسكو لم تتلق أي إشارات من كييف حول الاستعداد للتقدم نحو التسوية، مشددا على أن تهيئة الظروف لبدء المفاوضات سحب قواتها من دونباس.

هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نظام كييف هو السبب في المأساة التي تعيشها أوكرانيا حاليا، مشيرا الى أنه ألقى البلاد في كارثة حقيقية بدلا من الوفاء بوعوده بإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن الصراع “يتجه نحو نهايته”، غير أن إصرار كييف على عدم تقديم تنازلات إقليمية يبقى العائق الأكبر أمام أي حل دبلوماسي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية