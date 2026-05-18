كيفن وورش يؤدي اليمين الدستورية الجمعة في البيت الأبيض رئيساً للاحتياطي الفدرالي

يدلي كيفن وورش، الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة الاحتياطي الفدرالي، اليمين الدستورية يوم الجمعة في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض وكالة “فرانس برس”.

وكان مجلس الشيوخ قد صادق على تعيينه يوم الأربعاء الماضي لولاية مدتها أربع سنوات.

ويخلف وورش، الذي يتعيّن عليه التعامل مع رئيس أميركي يسعى إلى ترك بصمته على السياسة النقدية، جيروم باول الذي يدير المرحلة الانتقالية.

وسبق لكيفن وورش أن شغل عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي بين عامي 2006 و2011، في حين يواجه انتقادات من الديمقراطيين الذين يعتبرونه “دمية ترامب”، على حد تعبير النائبة إليزابيث وورن.

ولا يُشترط أن تُقام مراسم أداء القسم لرئيس الاحتياطي الفدرالي، وهي مؤسسة مستقلة، في البيت الأبيض أو بحضور الرئيس الأميركي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوتر القائم بين دونالد ترامب وجيروم باول.

وكان الرئيس الأميركي قد حاول تسريع رحيل باول، الذي عيّنه خلال ولايته الأولى، منتقداً إياه بشدة لعدم خفض معدلات الفائدة بما يكفي لدعم الاقتصاد.

غير أن باول أكمل ولايته الممتدة ثماني سنوات، بعد إعادة تعيينه في عهد الرئيس جو بايدن، وسيبقى عضواً في مجلس المحافظين، وهو خيار متاح له حتى كانون الثاني/يناير 2028، في ظل تعرضه لضغوط سياسية وقضائية.

وتعهّد كيفن وورش، الذي يملك ثروة كبيرة، بالتخلي عن أصول مالية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار قبل أدائه اليمين الدستورية.

المصدر: أ.ف.ب.