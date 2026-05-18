النائب الحاج حسن يحذر من مسار أمني في البنتاغون بين لبنان و”إسرائيل”: لا للتطبيع ولا لتوريط السلطة

حذر النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، من المقرر أن يبدأ في 29 من الشهر الجاري.

وقال الحاج حسن خلال احتفال تأبيني للشهيد عباس محمد عبدو المصري (ابو الفضل) في حسينية الامام المهدي (عج) في بلدة العين بحضور النائب ملحم الحجيري وفعاليات سياسية وحزبية واجتماعية وعوائل الشهداء وأهالي المنطقة، إن “هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة”، مشدداً على مخاطره على لبنان كله.

وأضاف أن السلطة كانت قد أعلنت قبل شهرين أنها لن تذهب إلى مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، “واليوم صرتم بنص المفاوضات وبعد ما صار وقف إطلاق النار”.

واعتبر أن من يعتقد أنه يستطيع إعطاء الأمريكي ما يريد ومن ورائه الإسرائيلي “فهو واهم ولم يقرأ التاريخ جيداً ولا يعرف الحاضر جيداً”.

ورفض الحاج حسن الحديث عن أن أغلبية اللبنانيين يريدون التطبيع، مؤكداً وجود جهات وازنة في البلد لا توافق على التطبيع والسلام مع العدو الصهيوني. وقال: “حتى الموافقين على المفاوضات يقولون السلام والتطبيع شو بدكن فيه”.

وذكّر باتفاق 17 أيار 1983 الذي سقط في شباط 1984، معتبراً أن من يعتقد أن بإمكانه تمرير “17 أيار جديد” فهو واهم جداً.

