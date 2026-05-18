اغتيال قيادي في “الجهاد الإسلامي” وابنته بغارة إسرائيلية استهدفت بعلبك شرقي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، منتصف ليل الأحد ـ الإثنين، مبنى مؤلفاً من طابقين في منطقة بساتين بعلبك شرقي لبنان، يقع على بُعد نحو 400 متر من مخيم الجليل الفلسطيني «ويفل»، في حي الإمام الأوزاعي الذي تقطنه غالبية فلسطينية.

وأسفرت الغارة، وفق الحصيلة النهائية الأولية، عن استشهاد وائل عبد الحليم وابنته البالغة من العمر 17 عاماً، فيما أُصيبت زوجته واثنان من أولاده بجروح متفاوتة.

وفرضت القوى الأمنية طوقاً في محيط المكان المستهدف، بينما عملت فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقل الجرحى ورفع الأنقاض، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

ويُعد هذا الاستهداف الأول لمنطقة بساتين بعلبك ومحيط مخيم الجليل الفلسطيني «ويفل» منذ عام 2024، كما يأتي بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

