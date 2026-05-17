صحيفة “معاريف” العبرية عن مصدر عسكري: إن حزب الله يعمل على رصد القوات جنوبي لبنان عبر خلايا جمع المعلومات والمراقبة والمسيّرات ومن ثم تُنفَّذ الهجمات بالمحلقات والقذائف والصواريخ