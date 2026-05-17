النائب قاسم هاشم: في 17 أيار منذ 43 عاما كاد لبنان أن يدخل في نفق الخضوع لهيمنة العدو

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “تاريخ ١٧ ايار ليس يوما عاديا في تاريخ لبنان فمنذ 43 عاما كاد هذا الوطن ان يدخل في نفق الاذعان والخضوع لهيمنة العدو الاسرائيلي على سيادته وقراره لو لم تكن هامات رجال وارادة وطنية اسقطت اساس ومفاعيل ما كان يكتب للبنان وقد تكون صدفة هذه الايام محاولة العدو الصهيوني اعادة انتاج ما لم يستطع الوصول اليه في ذاك الزمن، وما على لبنان واللبنانيين الا استحضار تلك المرحلة ومداولاتها لدفع الخطر عنه والتفتيش عن عوامل القوة لتحصين الواقع الوطني وافشال المشروع الاسرائيلي للحفاظ على لبنان من خلال حماية جنوبه واستعادة ارضه شبرا شبرا من بحر الناقورة امتدادا بكل قراه حتى اخر حبة تراب في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”.

وشدد على أن “الانتباه اليوم الى الاخطار التي تحدق بوطننا تتطلب الاقلاع عن الرهانات الخاطئة التي تسمح للعدو بتخريب الوضع الداخلي، وهذه مسؤولية الجميع للاستفادة من العبر لبناء وطن قوي وحفظ سيادته وكرامته بوحدة مكوناته ليبقى وطنا لجميع أبنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام