هولندا | الهند وهولندا توقّعان اتفاقية تاريخية لبناء مصنع متطور لأشباه الموصلات

شهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الهولندي روب جيتن في لاهاي، توقيع اتفاقية استراتيجية بين عملاق التكنولوجيا الهولندي “إي إس إم إل” وشركة تاتا للإلكترونيات، للمساعدة في بناء وتوسيع أول مصنع تجاري متكامل للرقائق الإلكترونية في الهند.

وتوفر “إي إس إم إل” بموجب الاتفاقية أنظمة التصوير الضوئي (الليثوغرافيا) المتقدمة لتشغيل مصنع “تاتا” لرقائق أشباه الموصلات قياس 300 ملم في ولاية غوجارات.

وتبلغ قيمة مشروع المصنع نحو 11 مليار دولار، وسيتخصص في إنتاج رقائق متطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، والأجهزة الذكية.

ويهدف التعاون إلى تعزيز مرونة سلاسل إمداد الرقائق عالمياً، وتدريب الكفاءات الهندية، وتأسيس مركز بحث وتطوير مشترك داخل الهند.

وتمنح هذه الشراكة نيودلهي وصولاً مباشراً لتقنيات “إي إس إم إل” الاحتكارية، مما يمثل قفزة نوعية لـ “المهمة الهندية لأشباه الموصلات” ويضع البلاد بقوة على خارطة الإنتاج التكنولوجي العالمي.

المصدر: وكالة يونيوز