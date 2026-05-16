خسائر الصهاينة تتزايد.. العدو يعترف بمقتل ضابط من “غولاني” بمحلّقة للمقاومة في جنوب لبنان

قُتل قائد فصيل في لواء “غولاني” في جيش العدو الإسرائيلي نتيجة انفجار محلّقة مفخخة أطلقتها المقاومة الاسلامية في قرية دير سريان جنوب لبنان، في وقت تتواصل فيه عمليات المقاومة ردا على العدوان الصهيوني ودفاعا عن لبنان وشعبه.

وبالسياق، أعلن المتحدث باسم جيش العدو السبت “مقتل نقيب، وهو قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، إثر انفجار محلّقة مفخخة قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان”.

بدورها، قالت وسائل إعلام العدو إنه “أمس، قرابة الساعة الثانية ظهراً، أطلق حزب الله طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه قوة من الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، كانت تعمل في قرية دير سريان القريبة من الطيبة في جنوب لبنان، وقد أصابت المسيّرة القوة، ما أدى إلى مقتل النقيب وإصابة جندي آخر بجروح طفيفة”.

وتابع اعلام العدو “أطلق حزب الله طائرات مسيّرة مفخخة وقذائف هاون باتجاه القوة، التي كانت عملياً تحت النيران لساعات طويلة”، ولفت إلى أن “الحادثة وقعت بعد يوم واحد من إطلاق حزب الله قذائف هاون باتجاه القوة نفسها من لواء غولاني، التي كانت تعمل في القرية نفسها، في حادثة قُتل فيها جندي إسرائيلي”.

وأشار اعلام العدو إلى “غرق الجيش الإسرائيلي في الوحل اللبناني، مع الإعلانات اليومية عن قتلى وجرحى، واستمرار إطلاق النار على شمال البلاد بلا توقف”، واكد أن “كل ذلك لا يمكن أن يستمر”.

المصدر: جريدة الاخبار