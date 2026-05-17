العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم السبت 16-5-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 16/05/2026، 19 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 13:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الخيام بمسيّرة انقضاضية.

2- السّاعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بمسيّرتين انقضاضيّتين.

3- السّاعة 15:00 امس آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

4- السّاعة 15:00 استهداف موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعيّة.

5- السّاعة 15:30 استهداف آليّة نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

6- السّاعة 17:00 والسّاعة 18:00 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلة راج في بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة و الصليات الصاروخية على دفعات متكررة.

7- السّاعة 19:15 استهداف مقر قيادي لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكّدة.

8- السّاعة 19:20 استهداف آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ على طريق البيّاضة – الناقورة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

9- بين السّاعة 19:00 والسّاعة 19:30 تنفيذ إغارة ناريّة واسعة على كافّة تموضعات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة والصليات الصاروخيّة على دفعات متكرّرة.

10- السّاعة 19:40 استهداف جرافة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكّدة.

11- السّاعة 19:40 استهداف كاميرا مراقبة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكّدة.

12- السّاعة 19:45 استهداف ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

13- السّاعة 20:05 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مؤكّدة.

14- السّاعة 20:30 تفجير عبوة ناسفة بجرّافة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ كانت تحاول التقدّم من بلدة رشاف إلى بلدة حدّاثا. وعند تدخّل قوّة من آليّات العدوّ لسحب الجرّافة المستهدفة وقعت في حقل من العبوات الناسفة وتمّ تفجيرها، عمد العدوّ على إثرها إلى سحب خسائره تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف.

15- السّاعة 20:50 تفجير عبوة ناسفة بجرّافة ثانية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ كانت تحاول التقدّم من بلدة رشاف إلى بلدة حدّاثا.

16- السّاعة 22:20 استهداف مقر قيادي لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمسيّرتين انقضاضيّتين وتحقيق إصابة مؤكّدة.

17- السّاعة 22:20 تفجير تشريكة من العبوات الناسفة بجرّافة ثالثة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ كانت تحاول التقدّم من بلدة رشاف إلى بلدة حدّاثا.

18- السّاعة 22:45 تفجير تشريكة من العبوات الناسفة بجرّافة رابعة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ كانت تحاول التقدّم من بلدة رشاف إلى بلدة حدّاثا.

19- السّاعة 23:50 استهداف تجمع لآليات وجنود العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة حداثا بصلية صاروخية.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي