“فايننشال تايمز”: فشل “برنامج التأمين البحري الأمريكي” في هرمز

نشرت الصحيفة البريطانية تقريرا حول حول فشل “برنامج التأمين البحري الأمريكي” الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب لحماية السفن وناقلات النفط العابرة لـ مضيق هرمز ويكشف التقرير أن البرنامج التمويلي الضخم الذي رصدت له الإدارة الأمريكية ميزانية تصل إلى 40 مليار دولار (عبر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC بالتعاون مع شركات تأمين كبرى مثل Chubb وAIG ) لم يقم بتأمين سفينة واحدة ولم يدر أي نشاط يُذكر منذ إعلانه في مارس الماضي.

ولفت التقري الى ان “هذا الإحجام والركود التام يعود إلى غياب المرافقة والحماية العسكرية البحرية الأمريكية؛ حيث كان البرنامج مشروطاً بتوفير مرافقة عسكرية من البحرية الأمريكية للسفن عبر المضيق، وهو الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع باستثناء حالتي مرافقة فقط ضمن برنامج قصير الأجل سُمي (مشروع الحرية)”.

واشار التقرير إلى أن “السفن التجارية وناقلات النفط باتت تفضل العبور عبر مضيق هرمز إما من خلال ترتيبات دبلوماسية ثنائية مباشرة مع طهران، أو عبر دفع رسوم عبور معينة للحرس الثوري تجنباً للمخاطر، بدلاً من الاعتماد على المخطط الأمريكي “المعطل”.

المصدر: فايننشال تايمز