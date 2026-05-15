    الرئيس بري أبرق إلى رئيس الحكومة العراقية مهنئا بنيل حكومته ثقة مجلس النواب

      أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، مهنئنا بنيل حكومته ثقة المجلس النيابي، وجاء في نص البرقية:

      “حضرة دولة رئيس الحكومة العراقية السيد علي الزيدي المحترم، تحية وبعد،

      يسعدني باسمي وباسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم بأحر التهاني بمناسبة نيل حكومتكم ثقة المجلس النيابي العراقي، متمنيا لكم وللسادة الوزراء أعضاء الحكومة التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم الوزارية، بما يحقق للشعب العراقي الشقيق أمانيه وتطلعاته في التقدم والرخاء والاستقرار والازدهار.

      كما أنتهزها مناسبة لأجدد بالغ شكر وتقدير الشعب اللبناني، ومن خلالكم للشعب العراقي الشقيق حكومة ومرجعية رشيدة على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان ومؤازرته في شتى المجالات، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تعرض ويتعرض فيها لبنان واللبنانيون لعدوان اسرائيلي متواصل مستهدفا الحجر والبشر وكل مقومات الحياة فيه”.

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدوّ الاسرائيلي واعتداءاته ضد المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 11:30 الجمعة مقر قيادة الّلواء 300 التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ بمحلّقتين انقضاضيّتين

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدوّ الاسرائيلي واعتداءاته ضد المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 17:00 الجمعة قوّة إسرائيليّة قرب بركة المرج في بلدة حولا بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة

      مراسل المنار: الطيران الاسرائيلي المعادي استهدف مجددا بلدة حاروف في جنوب لبنان

