فلسطين | أوقاف غزة: حرمان سكان القطاع من الحج للعام الثالث انتهاك لحرية العبادة والحقوق الدينية والمواثيق الدولية

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة من التداعيات الإنسانية والدينية المتفاقمة لاستمرار حرمان سكان القطاع من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي، مؤكدة أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا محرومين من أحد أركان الإسلام الأساسية بسبب الحرب المستمرة، والحصار، وإغلاق المعابر.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة دير البلح وسط القطاع، أكدت الوزارة أن أكثر من عشرة آلاف فلسطيني حُرموا من أداء مناسك الحج خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم اجتيازهم قرعة الحج منذ عام 2013 وتسديدهم الرسوم الرسمية وانتظارهم دورهم لسنوات طويلة.

وقال ممثل وزارة الأوقاف أمير أبو العمرين إن هذا الحرمان يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة والحقوق الدينية التي تكفلها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن آلاف المواطنين، بمن فيهم كبار السن وذوو الشهداء، حُرموا من الوصول إلى الأماكن المقدسة.

وأوضح أن الحصة السنوية لقطاع غزة تبلغ 2508 حجاج، فيما لا يزال آلاف المواطنين المقبولين رسميًا غير قادرين على السفر، في حين توفي العشرات وهم ينتظرون أداء الفريضة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والمملكة العربية السعودية، ومصر، إلى التدخل العاجل لضمان فتح المعابر وتسهيل سفر حجاج غزة بعيدًا عن التجاذبات السياسية، كما طالبت المؤسسات الدينية والإسلامية العالمية بتبني القضية والدفاع عن حق الفلسطينيين في العبادة.

من جهته، أكد صالح جبر، أحد أصحاب شركات الحج والعمرة في غزة، أن شركات القطاع تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة توقف مواسم الحج والعمرة للعام الثالث، مشيرًا إلى أن معظم مكاتب الحج والعمرة تعرضت للتدمير أو الضرر بفعل الحرب.

وأضاف أن مئات الحجاج المسجلين توفوا خلال السنوات الماضية قبل أن يتمكنوا من أداء الفريضة، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يشكل “وصمة عار إنسانية” تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.

المصدر: وكالة يونيوز