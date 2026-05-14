تصاعد القلق الصحي عالمياً مع تسجيل 11 إصابة بفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية و3 وفيات

يتصاعد القلق الصحي عالمياً مع استمرار تفشي فيروس هانتا المرتبط بالسفينة السياحية “إم في هونديوس”، بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 11 حالة، بينها 3 وفيات، في وقت عزز فيه الاتحاد الأوروبي إجراءات التنسيق والمراقبة الصحية تحسباً لأي انتشار أوسع للفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 8 حالات تأكدت مخبرياً بسلالة “الأنديز” من فيروس هانتا، وهي سلالة نادرة قادرة على الانتقال بين البشر، فيما لا تزال حالتان محتملتان، إضافة إلى حالة أخرى غير محسومة تخضع لتحاليل إضافية في الولايات المتحدة.

وأوضحت المنظمة أن الحالة غير المحسومة تعود إلى شخص لا تظهر عليه أعراض حالياً، بعدما أظهرت نتائج الفحوص تضارباً بين مختبرين، على أن يُجرى اختبار جديد لحسم النتيجة.

وأكدت أن معدل الوفيات المرتبط بالتفشي الحالي يبلغ نحو 27%، مشيرة إلى عدم وجود لقاح أو علاج محدد للفيروس الذي قد يسبب متلازمة تنفسية حادة.

وبحسب المنظمة، فإن جميع الإصابات حتى الآن ارتبطت بالسفينة “إم في هونديوس”، في حين ينتقل الفيروس عادة عبر القوارض من خلال البول أو البراز أو اللعاب، بينما تُعد سلالة “الأنديز” من الأنواع القليلة القادرة على الانتقال من شخص إلى آخر.

وفي أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي تعزيز آلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بهدف تسريع التنسيق الصحي ومتابعة أي تطورات مرتبطة بالفيروس، وذلك بعد دعوات فرنسية إلى توحيد البروتوكولات الوقائية داخل التكتل.

وأكدت الرئاسة القبرصية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي أن الخطر على السكان الأوروبيين لا يزال “منخفضاً جداً”، بفضل إجراءات الاحتواء الحالية، مشيرة إلى أن انتقال الفيروس بين البشر ليس سهلاً.

وفي بريطانيا، بدأت السلطات الصحية نقل نحو 20 بريطانياً كانوا على متن السفينة إلى الحجر المنزلي بعد إنهاء فترة حجر أولية داخل مستشفى قرب ليفربول، مع إخضاعهم لمتابعة صحية يومية وفحوص دورية لمدة 45 يوماً.

كما تستعد مجموعة أخرى تضم 10 أشخاص كانوا يخضعون للحجر الصحي في سانت هيلينا وأسينشن للعودة إلى بريطانيا لاستكمال العزل، بعد مخالطتهم لمصابين بالفيروس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد حذر من احتمال تسجيل إصابات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، بسبب طول فترة حضانة الفيروس.

