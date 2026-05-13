الحجار اطلع على سير العمل في دوائر النفوس : لتقديم التسهيلات للمواطنين النازحين والإسراع في إنجاز معاملاتهم

تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سير العمل في دوائر النفوس التي نُقلت سجلات المواطنين منها إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت، حفاظا عليها من القصف الإسرائيلي.



وفي هذا الإطار، اطلع الوزير الحجار من مأموري نفوس النبطية ومرجعيون وصور وميس الجبل وجويا وجباع وتبنين، بحضور المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب ومديرة المديرية الإدارية المشتركة رشا حوراني، على آلية العمل المعتمدة لإنجاز معاملات المواطنين، لا سيما الأهالي النازحين من مناطقهم، إضافة إلى التحديات والحاجات المرتبطة باستمرار تقديم الخدمات الإدارية.



وشدّد على “ضرورة تقديم كل التسهيلات إلى المواطنين والعمل على إنجاز معاملاتهم في أقصى سرعة ممكنة، في ظل الظروف الراهنة”، مؤكدا “تأمين كل ما يلزم لضمان حسن سير العمل واستمرارية المرفق العام”.



كما أثنى الوزير الحجار على” جهود مأموري النفوس والموظفين المعنيين”، مثمّنا “تفانيهم في متابعة شؤون المواطنين وتأمين الخدمات الأساسية إليهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام