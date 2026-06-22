حماس: تفاهمات مهمة مع الوسطاء بشأن تنفيذ “خطة السلام” في غزة

أكد المتحدث باسم حركة “حماس” حازم قاسم أن “الحركة والفصائل الفلسطينية أجرت خلال الأسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات المكثفة مع الوسطاء، لبحث آليات تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة”، مشيراً إلى أن “هذه المشاورات أفضت إلى تفاهمات وصفها بالمهمة مع الدول الوسيطة الثلاث، قطر ومصر وتركيا”.

وأوضح قاسم في حديث له الإثنين أن “التفاهمات تناولت استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب بلورة آليات خاصة بالمرحلة الثانية، بما يشمل عدداً من الملفات الحساسة وفي مقدمتها تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من تولي مهام الحكم والإدارة في مختلف القطاعات، بما فيها الملف الأمني، فضلاً عن آليات التعامل مع السلاح الفلسطيني”.

وأشار قاسم إلى أن “هذه التفاهمات جاءت نتيجة مشاورات موسعة بين الفصائل الفلسطينية التي شاركت في اجتماعات القاهرة”، ولفت إلى أن “الوسطاء أبدوا ارتياحاً تجاه مواقف الفصائل وردودها، واعتبروها أساساً إيجابياً يمكن البناء عليه للوصول إلى اتفاق شامل”، وأضاف أن “الحركة والفصائل أكدت للوسطاء أن مسؤولية استكمال هذا المسار تقع الآن على عاتقهم، وكذلك على مجلس السلام ومبعوثه نيكولاي ملادينوف، من أجل ممارسة الضغوط اللازمة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الانتهاكات والالتزام بالتفاهمات المتفق عليها”.

وشدد قاسم على أن “الهدف الرئيسي من هذه الجهود يتمثل في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع، وتهيئة الظروف اللازمة لاستقرار الأوضاع، بما يساعد على معالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الحرب”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام