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   7 محرم 1448   
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    وكالة الأنباء العمانية: سلطنة عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لحفظ أمن المنطقة والملاحة بمضيق هرمز

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