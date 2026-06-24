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لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة: “إسرائيل” تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية و الجرائم الوحشية باستهدافها المتعمد للأطفال الفلسطينيين
24-06-2026 01:11 صباحًا
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