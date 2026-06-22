العميد ابن الرضا: تمتلك ِإيران القدرة على مواصلة التفاوض وفي الوقت نفسه الاستعداد للمواجهة ويمكنها الرد ميدانياً على أي نقض للعهود من جانب واشنطن أثناء المفاوضات