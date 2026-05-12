أكسيوس: ترامب يفكر باستئناف القصف على إيران و”إسرائيل” تضغط عليه لتنفيذ عملية الاستحواذ على اليورانيوم

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس إمكانية استئناف الضربات ضد إيران، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات مع طهران إلى طريق مسدود.

وذكر مسؤولان أمريكيان أن ترامب “يميل إلى اتخاذ أي شكل من أشكال العمل العسكري ضد إيران لزيادة الضغط على النظام وإجباره على تقديم تنازلات بشأن برنامجه النووي”.

وبحسب الموقع، يدرس ترامب عدة خيارات عسكرية، من بينها استئناف “مشروع الحرية” (وهو العملية الأمريكية لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز)، بالإضافة إلى استئناف حملة القصف واستهداف نحو 25% من الأهداف التي حددها الجيش الأمريكي ولم يتم ضربها بعد.

ووصف ترامب وقف إطلاق النار مع إيران بأنه “في غرفة الإنعاش” و”على شفير الانهيار”، متهما طهران بالتراجع عن التفاهمات بعد الموافقة عليها. وقال الرئيس الأمريكي إن إيران “توافقنا على أمر ثم تتراجع عنه”.

جاءت هذه التطورات بعد أن وصف ترامب، يوم الأحد الماضي، رد إيران على مقترح تسوية النزاع بأنه “غير مقبول تماما”، واعتبر أن الرد الإيراني لم يتضمن تعهدا واضحا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي.

وكانت إيران قد سلمت باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء النزاع، وهو الرد الذي ركز – وفقا لوكالة “إسنا” الإيرانية – على قضايا إنهاء الحرب وضمان سلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.

في سياق متصل، نقل التقرير أن “الحكومة الإسرائيلية تضغط على ترامب لإصدار أمر بتنفيذ عملية قوات خاصة للاستحواذ على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب”.

أما أحد الاعتبارات الرئيسية التي يأخذها ترامب في حساباته، فهي زيارته المرتقبة إلى بكين هذا الأسبوع، حيث ينتظر أن يناقش مسألة الحرب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وذكر مسؤولان أمريكيان أنهما لا يتوقعان صدور قرار بشن عمل عسكري ضد إيران قبل عودته من الصين.

وكان ترامب قد عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي أمس الاثنين لمناقشة سبل المضي قدما في الحرب مع إيران، شارك فيه نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين.

المصدر: روسيا اليوم + موقع اكسيوس