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   22 ذو الحجة 1447   
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    حماس: العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وإيران اعتداء على الأمة جمعاء ومقدراتها ويفرض على مكونات الأمة كافة أن تقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات

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