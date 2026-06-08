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    المقاومة استهدفت آليّة لوجستيّة لنقل الذخائر تابعة لجيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة

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