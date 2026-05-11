خاص | مناورة هُرمُز.. كيف صَنَعَت واشنطن أزمةً لم تستطع التحكّم بها

في 28 نيسان (أبريل) 2026، انسحبت الإمارات العربية المتحدة بهدوء من أحد آخر المؤسسات الخاصة بالقوة الاقتصادية العربية الجماعية، منظمة «أوبك» (OPEC). انسحابها من شركة وُصف بأنه مسألة «مصلحة وطنية» و«رؤية استراتيجية طويلة الأمد»، أُعلن دون أن تذكر الحرب أو الصواريخ أو الأنقاض التي لا تزال تُدخن في الفجيرة مرة واحدة.

قدّم وزير الطاقة سهيل المزروعي الإعلان بلغة حذرة تشبه بيانًا صحافيًا، مؤكّدًا أن توقيت القرار اختير لإحداث «أدنى تأثير» على أعضاء أوبك المتبقين. وما لم يقله هو أن الإمارات كانت قد اختارت بالفعل شريكها التالي، ولم يكن ذلك الشريك كارتلًا، بل واشنطن.

لم يأتِ القرار من فراغ. جاء في اللحظة الدقيقة التي كانت الولايات المتحدة في أمسّ الحاجة إليها: دولة تملك قدرة إنتاج تبلغ 4.85 مليون برميل يوميًا، وأنبوبًا يتجاوز مضيق هرمز ويصل بالفعل إلى خليج عُمان، وحكومة قد رُسمت علاقتها مع إيران للتو، بشكل حاسم، بضربات صاروخية باليستية إيرانية استهدفت قواعد أميركية على أراضيها لأسابيع متتالية. كان تذمّر الإمارات حقيقيًا. لكن التذمّر وحده لا يعيد كتابة موقف دولة طاقوية بين ليلة وضحاها. ما يعيد كتابة الموقف هو الفرصة، والفرصة المعروضة كانت أميركية.

بعد ستة أيام، في 4 أيار (مايو)، أطلقت الولايات المتحدة «مشروع الحرية» Freedom Project: عملية بحرية صُوّرت للعالم باعتبارها إعادة إنسانية للشحن التجاري عبر مضيق هرمز. قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر أعلن بوضوح أن الممر فُتح وأنه آمن بالكامل، فيما وصف وزير الدفاع هيغسيث العملية بأنها «دفاعية بطبيعتها، مركزة في نطاقها، مؤقتة في مدتها».

عبرت سفينتان تجاريتان تحملان العلم الأميركي المضيق تحت مرافقة مدمّرة. لنحو أربعٍ وعشرين ساعة تقريبًا، بدا أن واشنطن قد استعادت، من خلال الإرادة العسكرية الخالصة، السيطرة على أهم ممر مائي استراتيجي على وجه الأرض. ثم أُصيبت سفينة Antonio San التابعة لشركة CMA CGM.

سفينة الحاويات ذات العلم المالطي، التي كانت تتابع المسار الذي وضعته البحرية الأميركية مع إطفاء مرسلات AIS بناءً على التوجيهات الأمنية الأميركية، استُهدفت بصاروخ كروز بري إيراني. أظهرت إيران بالضبط ما حذّر منه المحللون وما رفضته واشنطن: أن الجمهورية الإسلامية ما زالت تحتفظ بالقدرة على الكشف والتعرّف وقتل السفن في المضيق بغضّ النظر عن الظلمة، وبغضّ النظر عن صمت المرسلات، وبغضّ النظر عن وجود القوة البحرية الأميركية بالقرب. توقّف مشروع الحرية خلال ساعات. الممر الذي كان من المفترض أن يدشّن إدارة أميركية جديدة لأهم عنق زجاجة طاقي في العالم لم يدم أكثر من يوم واحد.

ما بيع على أنه تحرير انكشف على أنه إفراط في التمدّد. وفي ذلك الفشل السريع والعلني والمهين بدأت البنية الحقيقية لاستراتيجية واشنطن تتبلور.

من مستهلك إلى موزّع

لأغلب القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة أكبر مستهلك متعطّش لنفط الآخرين في العالم، معظمه سُرق في العديد من غزواتها العسكرية العالمية، والعراق مثال على ذلك. في ذروة اعتمادها عام 2005، كانت أميركا تستورد أكثر من 60% من النفط الذي تحرقه، وهي نقطة ضعف هيكلية شكّلت عقودًا من السياسة الخارجية، وبرّرت عقودًا من التواجد العسكري، ومنحت كارتل أوبك درجة من النفوذ على الاقتصاد الأميركي لم يبلغها خصم عبر الحرب.

جعل حظر النفط العربي عام 1973 الدرس واضحًا: مجموعة دول منتجة، بتنسيق خفض العرض، يمكن أن تُركع أقوى اقتصاد في العالم. ردّ ريتشارد نيكسون بمشروع الاستقلال Project Independence، مستدعيًا مشروع مانهاتن وسباق الفضاء. استغرق تنفيذ المشروع الولايات المتحدة خمسين عامًا لتحقيقه فعليًا.

هدف المشروع لم يكن دبلوماسيًا، ولا الانتقال إلى الطاقات المتجددة الذي كان من المفترض أن يجعل الوقود الأحفوري باليًا. الهدف كان تطوير تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي «فراكينغ» والثورة في الحفر الأفقي التي فتحت احتياطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعي المحبوسة في طبقات الصخر الزيتي عبر تكساس ونورث داكوتا وبنسلفانيا وما وراءها.

للتكنولوجيا جذور حكومية طويلة؛ فوزارة الطاقة كانت تموّل أبحاث الحفر الأفقي منذ السبعينيات، ومشروع Eastern Gas Shales عمل من 1976 إلى 1992. لكن المنتجين المستقلين، والمخاطرين، و«روّاد البترول» مثل Mitchell Energy وDevon Energy كانوا على استعداد للمراهنة على جيولوجيا ظنّ منافسوهم أنها غير مجدية.

بحلول عام 2012، كان التحول قد اكتمل لدرجة أن الوكالة الدولية للطاقة فاجأت العالم بتوقع بدا قبل عقد من الزمن ضربًا من الخيال: أن الولايات المتحدة ستتجاوز السعودية كأكبر منتج نفط في العالم خلال خمس سنوات. وقد حدث ذلك في 2018، قبل الموعد.

الأرقام اللاحقة أعادت كتابة النظام العالمي للطاقة. أصبحت الولايات المتحدة مصدّرة صافية للغاز الطبيعي في 2017 لأول مرة منذ أواخر الخمسينيات. وبحلول 2019 أصبحت مصدّرة طاقة صافية إجمالًا. وبحلول 2023 تجاوزت أستراليا وقطر لتصبح أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

في 2024، صدّرت الولايات المتحدة نحو 30% من كل الطاقة التي أنتجتها، مع بلوغ صادرات الغاز الطبيعي المسال مستوى قياسيًا، وهبوط صافي واردات المنتجات البترولية إلى أدنى مستوى على الإطلاق. دولة قضت خمسين عامًا تعتمد استراتيجيًا على نفط غرب آسيا أصبحت الآن، خلال عقد واحد، مهدّدة لألدّ منافس لها.

لم يغب هذا التحول عن سمع الخليج. ولم يكن من المفترض أن يغيب. كانت الحجة المؤيدة للهيمنة، المتداولة بصراحة في مراكز التفكير وصفحات الرأي في واشنطن، تقول إن إغراق الأسواق العالمية بطاقة شمال أميركية موثوقة ومعقولة التكلفة أفقد الولايات المتحدة بشكل منهجي نفوذ دول بترولية، مثل إيران وروسيا وفنزويلا، وأن أوبك لم تعد قادرة على التلاعب بالاقتصاد العالمي بكلمة.

صوّرت Atlantic Council هذه الحجة كفائدة للمستهلكين ونتاج عرضي للمبادرة الأميركية. لكنها لم تكن عرضية ولا اقتصادية بحتة. كانت، كما اعترف المجلس الأطلسي في أوائل 2026، تحولًا مقصودًا من وفرة داخلية إلى نفوذ استراتيجي عالمي، وإدراكًا أن التأثير لم يعد يُحدد فقط بمن يُنتج الطاقة، بل بمن يسيطر على الشروط التي يستطيع الآخرون بموجبها بيعها.

منطق هذا التحول صوب، وبصراحة غير مريحة، نحو الخليج الفارسي. رغم امتلاكها فقط احتياطيات مثبتة تُصنّف التاسعة من حيث الحجم، كانت الولايات المتحدة قد تجاوزت جميع المنافسين وتمثل 20% من الإنتاج العالمي للنفط و25% من إنتاج الغاز العالمي.

منافسها البنيوي الطبيعي لم يكن روسيا، المقيّدة بالعقوبات وحرب أوكرانيا، ولا فنزويلا، التي تعاملت معها واشنطن بوسائل أخرى بحلول يناير 2026. منافسها البنيوي الطبيعي كان الخليج، وبالتحديد المؤسسة التي نسّقت سياسة إنتاج الخليج لستة عقود: أوبك.

في 2014، حاولت أوبك القضاء على صناعة الصخر الزيتي الأميركية عبر التخلي عن قيود الإنتاج وإغراق السوق، آملة أن انهيار الأسعار يجعل إنتاج الصخر الزيتي عالي التكلفة غير اقتصادي. لكنها فشلت. خفّض المنتجون الأميركيون تكاليفهم، وأعادوا هيكلة ديونهم، وصمدوا.

ولم يفعل هذا الانقلاب سوى تسريع توحّد قطاع الصخر الزيتي الأميركي، جاذبًا شركات النفط الكبرى مثل ExxonMobil وChevron وOccidental، التي أعلنت بين يوليو 2023 و2024 عن صفقات استحواذ على الصخر الزيتي بقيمة تقارب 194 مليار دولار. لقد وجّهت أوبك أقوى ضربة، فامتصّتها الصناعة الشمالية الأميركية ونمت بشكل أقوى.

بحلول 2026، كان الكارتل الذي سبق أن أسقط الاقتصاد الأميركي تحت الضغط يسيطر على نحو 33% من الإمدادات النفطية العالمية، انخفاضًا من 50% في ذروة قوته. وكانت الولايات المتحدة تسيطر بشكل مباشر على 20% من الإنتاج العالمي، ومن خلال محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال، وقدرات التكرير، وهيمنتها البحرية على الممرات البحرية التي تنتقل عبرها طاقة الآخرين، كانت تسيطر على شيء أكثر قيمة من الإنتاج: الوصول.

وما كان ينقصها، القطعة الوحيدة المفقودة من هيكل هيمنة طاقية عالمية كاملة، هو السيطرة الرسمية والمشروعة على مضيق هرمز، العنق المائي الضيق الذي يمر عبره 20% من نفط العالم وتقريبًا كل صادرات الغاز الطبيعي المسال من الخليج يوميًا. كان الفراغ في الهيكل على وشك أن يُملأ. أو هكذا اعتقدت واشنطن.

صيغة تطبّق عالميًا

في ليلة 2 يناير 2026، شنّت القوات الأميركية هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، دولة ذات سيادة لم تُعلن حربًا، ولم تطلق طلقة، ولم تهدد أي أراضٍ أميركية.

نزلت قوات العمليات الخاصة الأميركية على كاراكاس، واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته من داخل بلادهم، واقتادتهما على متن طائرات أميركية ليمثلا أمام محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك، وهي محكمة عملت في السنوات الأخيرة أقل كمنبر للعدالة وأكثر كمرفق لمعالجة الحكومات التي قررت واشنطن إزالتها.

كانت الذريعة القانونية لائحة اتهام قديمة بتجارة المخدرات. أما المحرك الفعلي فقد أُعلن عنه من الشخص الذي أمر بالعملية، وهو يقف في مار-أ-لاغو في الصباح التالي، قبل أن يتبدد الدخان.

قال ترامب: «سنجعل شركات النفط الأميركية الكبيرة جدًا، الأكبر في أي مكان في العالم، تدخل وتنفق مليارات الدولارات، وتصلّح البنية التحتية النفطية المكسورة بشكل سيئ. شركات النفط ستدخل، ستنفق المال، سنستعيد النفط الذي، بصراحة، كان يجب أن نستعيده منذ وقت طويل».

لم يكن هناك غموض دبلوماسي في تلك الكلمات. لا تظاهر بالتحرير، ولا لغة ترويج للديمقراطية، ولا استدعاء لمعاناة الشعب الفنزويلي، رغم أن كل نقاط الحديث تلك كانت متاحة وكانت لتكون أسهل بكثير في التسويق.

لاحقًا، أعلن ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد أن الولايات المتحدة «تلقت للتو من صديقنا وشريكنا الجديد، فنزويلا، أكثر من 80 مليون برميل نفط».

فنزويلا، حكومتها مخلوعة، ورئيسها في سجن أميركي، ودستورها معلّق، حُوّلت في غضون أسابيع قليلة إلى مورد. تمّ إرساء القالب في العلن، وعلى مرأى العالم كله، ودون عواقب ذات معنى من أي مؤسسة دولية قادرة على فرضها.

فنزويلا تملك أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم. وكانت تنتج نحو مليون برميل يوميًا وقت الاعتداء، أي أقل من ثلث إنتاجها قبل تشافيز، وصناعتها مفرّغة على مر عقدين من العقوبات وسوء الإدارة والخنق الاقتصادي المتعمد من الولايات المتحدة نفسها.

محلل في مجلس العلاقات الخارجية (CFR) كتب في الأيام التي تلت الغارة مصطلحًا ظلت مفردات العلاقات الدولية المهذّبة تتردد في تطبيقه على الولايات المتحدة: «إمبراطورية بترولية» Petro-empire.

أقرّ بأن المقارنات مع القرن التاسع عشر لا يمكن إنكارها. ما كان يُسمّى قديمًا «دبلوماسية السفن الحربية»، أي الاستيلاء على الموارد بالقوة العسكرية تحت غطاء الإجراءات القانونية، قد عاد مرتديًا علامة هيمنة الطاقة.

راقبت إيران كل ذلك. كانت تراقب سلوك الولايات المتحدة في المنطقة لعقود، من خلال انقلاب CIA عام 1953 الذي وضع الشاه في الحكم، ومن خلال تسليح صدام حسين أثناء حرب إيران والعراق، ومن خلال نظام العقوبات الذي خنق اقتصادها لأربعين عامًا، ومن خلال اغتيال الشهيد الجنرال قاسم سليماني إلى جانب القائد الشهيد أبو مهدي المهندس في مطار بغداد عام 2020، وهو اعتداء نُفذ من دون إعلان حرب أو تفويض من الكونغرس أو أي آلية مساءلة تتجاوز تغريدة رئاسية.

لم تكن لإيران أوهام حول ما تعنيه عقيدة «هيمنة الطاقة» لواشنطن على بلد يجلس على ثاني أكبر احتياطيات غاز طبيعي في العالم ويتحكم عمليًا بالمضيق الذي يمر عبره خمس نفط العالم يوميًا.

لم يكن السؤال إن كانت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي سيتحركان ضد إيران؛ بل السؤال متى وبأي ذريعة. الذريعة، عندما ظهرت، كانت بنية تراكمية من المبررات التي بنتها واشنطن والكيان الإسرائيلي لسنوات: برنامج إيران النووي، دعمها لقوى المقاومة الإقليمية، ترسانتها من الصواريخ الباليستية، ورفضها الخضوع لأمر دولي رأت تطبيقه انتقائيًا على جيرانها وليس على مهاجميها.

لم يشكّل أي من ذلك أساسًا قانونيًا مترابطًا لما حدث في 28 شباط (فبراير) 2026. وبموجب أي قراءة للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وحظر الحرب العدوانية المنشأ في نورمبرغ، والأعراف التي دافعت عنها الولايات المتحدة في حقبة ما بعد الحرب، فإن ما شنّته الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في ذلك الصباح كان عدوانًا على دولة ذات سيادة.

الضربة الافتتاحية شملت ما يقرب من 900 غارة خلال 12 ساعة، استهدفت صواريخ إيران ودفاعاتها الجوية والبنية العسكرية والقيادة. واغتالت الإمام السيد علي خامنئي في الساعات الافتتاحية. كما قتلت نحو 170 شخصًا عندما ضرب صاروخ مدرسة فتيات ميناب المجاورة لقاعدة بحرية في ميناب في تلك الساعات نفسها.

ما ميّز إيران عن فنزويلا، وما جعل القالب يتشقق فور تطبيقه، هو أن إيران قادرة على الرد. ردّت إيران عمليًا على الفور في إطار عملية «الوعد الصادق 4»، ما وسّع بصمة الحرب الجغرافية لتصل إلى سبع دول خلال 48 ساعة.

كلّفت الحملة التي استمرت شهرين الولايات المتحدة نحو 25 مليار دولار، واستنزفت مخزونات الذخيرة الحيوية بمعدلات قد تستغرق ثلاث إلى خمس سنوات لإعادة بنائها، بحسب تقييم المحللين، وأنتجت ما وصفته الوكالة الدولية للطاقة بأنه أكبر تعطل في إمدادات النفط في تاريخ سوق النفط العالمي.

كان لدى إيران كل النفوذ العسكري الذي تحتاجه، فاستخدمته. تعرضت قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات لضربات، ما ألحق أضرارًا بتخزين الوقود والحظائر والثكنات والمرافق الطبية.

أصيب مقر القيادة للقيادة البحرية الخامسة في البحرين بأضرار. ودُمّر رادار AN/TPY-2 THAAD في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، وهو واحد من تسعة أنظمة فقط في المخزون العالمي للخدمة الأميركية، وتبلغ قيمته 300 مليون دولار.

ووفق تقارير، ارتفع عدد القتلى من الأفراد العسكريين الأميركيين خلال الغزو إلى أكثر من 750، وهو عدد يرفض البنتاغون الاعتراف به.

أرسلت واشنطن قواتها إلى جوار قوة إقليمية عسكرية ذات عقود من الخبرة في الحرب غير المتكافئة، وتمتلك ترسانة صاروخية مصممة لتحمّل صدمات «الضربة الأولى»، ومعرفة تشغيلية بكل قاعدة أميركية، وكل تركيب راداري، وكل عنق زجاجة في المسرح.

فعلت أميركا ذلك معتقدة أن الحرب ستكون قصيرة. وسّعت استراتيجية إيران ساحة الصراع عمدًا، ومدّت النزاع إلى ما وراء القوة العسكرية وحدها وإلى المجالات السياسية والاقتصادية، بهدف الصمود تحت القصف حتى يصبح النزاع مكلفًا للغاية على الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي للاستمرار فيه.

درست طهران حروب واشنطن. شاهدت منطق الصدمة والذهول يتلاشى إلى مستنقع في العراق وأفغانستان وليبيا. ولم تكن لتلتزم بالجدول الزمني الذي كتبه مهاجموها.

وعندما أُغلق مضيق هرمز، عندما تحركت القوات الإيرانية لختم الممر الذي ربما لم تتصور واشنطن في تخطيطها الاستراتيجي أنها قد تفقد الوصول إليه، لم يكن السؤال الذي ينبغي أن يلوح فوق العملية بأكملها مجرد مسألة تكتيكية، بل سؤالًا بنيويًا:

هل كانت الولايات المتحدة، في طموحها لتتوج نفسها المديرة التي لا منازع لها لتدفقات الطاقة العالمية، قد صنعت الأزمة نفسها التي جعلت تلك الإدارة ضرورية؟

هل كان إغلاق أهم عنق زجاجة نفطية في العالم، في حساب بارد داخل مكتب تخطيط في واشنطن، ليس أثرًا جانبيًا كارثيًا للحرب مع إيران، بل الهدف ذاته وراءها؟

هندسة الأزمة

الحروب، كقاعدة، لها مستفيدون. السؤال المفيد ليس ما إذا كان صراع يخدم مصالح أحدهم، فهو في الغالب يفعل، بل ما إذا كانت تلك المصالح معروفة مسبقًا، وهيكلية، وخادمة للنتيجة بما يوحي بأن الصراع كان شيئًا آخر غير ما قُدّم عليه.

تطبيق هذا المعيار على حرب إيران 2026 ينتج استنتاجات حفّزت الصحافة الأميركية عن السعي وراءها بشكل ملحوظ.

لنعتبر الاقتصاد أولًا. بحلول 2026، كانت الولايات المتحدة تصدّر نحو 30% من إجمالي إنتاجها الطاقي. كانت محطات الغاز المسال تعمل بكامل طاقتها. وكان منتجو الصخر الزيتي يملكون احتياطيات يمكنها دعم إنتاج مرتفع لعقود.

في التشغيل الطبيعي لأسواق الطاقة العالمية، كانت الضغوط التنافسية الأساسية على أسعار الصادرات الشمالية الأميركية تأتي من الخليج، من الخام والغاز المستخرجين تقليديًا وبسعر تكلفة منخفض يمكن لأعضاء أوبك طرحه في السوق بتكاليف تُعد جزءًا صغيرًا مما يحتاجه إنتاج الصخر الزيتي الأميركي.

كان مضيق هرمز يعمل، ناقلًا 20% من نفط العالم ومعظم صادرات الغاز الطبيعي المسال الخليجية إلى مشترين آسيويين وأوروبيين، وهو الشرط الهيكلي الذي كان يمنع صادرات الطاقة الأميركية من تحقيق هيمنة سعرية لا تضمنها أحجامها وحدها.

أغلق المضيق، وأصبح الغاز الطبيعي المسال الأميركي، الذي كان بالفعل المورد المفضل لأوروبا بعد روسيا، المورد الوحيد.

حلفاء أوروبا الذين واجهوا نقصًا في الوقود، والمستوردون الآسيويون الذين واجهوا مشهدًا إمداديًا مفككًا، وصلوا إلى أبريل 2026 بعد أن فقدوا غاز الأنابيب الروسي ووجدوا أن الإنتاج الأميركي هو البديل الأكثر توافرًا. الضرر الهيكلي لموقف قطر ضاعف إلى حد كبير هذا الاستبدال الديناميكي.

هذه ليست مؤامرة، بل حسابات سوقية. وقد صيغت بصراحة في الأدبيات الاستراتيجية لواشنطن نفسها.

ورقة RAND Corporation لعام 2019 بعنوان «Russia Extending» عرضت قائمة إجراءات اقتصادية مصممة لإضعاف الدول المعادية، منها عرقلة صادرات النفط، وتقليل صادرات الغاز الطبيعي، وفرض عقوبات منظمة لخنق إيرادات الطاقة. الوثيقة لم تكن سرية، بل منشورة علنًا، تصف أدوات طُبّقت لاحقًا بأمانة ملحوظة.

النسق الذي طُبّق على روسيا كان مطابقًا هيكليًا للنسق المطبّق على الخليج: إذا استطعت تعطيل قدرة منافس على توصيل الطاقة إلى السوق، فإنك تكتسب زبائنه.

تُقرأ الحرب الأميركية على إيران بهذا الإطار كإجراء لخنق صادرات الطاقة من الشرق الأوسط بأكمله إلى آسيا، وقطع آسيا عن النفط والغاز الخليجي الرخيص والموثوق، ووضعها تحت تبعية أميركية على صعيد الطاقة، ما يوفر لواشنطن نفوذًا استراتيجيًا على القارة التي كانت في أمسّ الحاجة إلى احتوائها.

جدول التوقيت للأحداث يعزّز الفرضية. سقطت فنزويلا في يناير. ضُربت إيران في فبراير. خرجت الإمارات من أوبك في أواخر أبريل، في اليوم السابق لانطلاق عملية إعادة فتح المضيق. كل خطوة تلي الأخرى بإيقاع نسقي لتتابع معدّ سلفًا، لا بارتجال سياسة خارجية لحظية.

وأشار محللو CFR صراحة إلى أن عملية فنزويلا لم تكن سياسة خارجية منفصلة، بل امتدادًا لاستراتيجية ترامب في الوقود الأحفوري خارج حدود الولايات المتحدة، وأنه بالتحكم في تدفقات نفط فنزويلا تكتسب واشنطن القدرة على تشكيل صنع السياسات في كاراكاس، والضغط على كوبا وحلفاء فنزويلا، وخفض أسعار النفط إلى أي مستوى يخدم الاحتياجات السياسية الأميركية في أي لحظة.

طبق نفس الإطار على إيران ومضيق هرمز، واكتملت الصورة.

هناك مفارقة أخيرة جديرة بالملاحظة، وهي تقريبًا مرتبة للغاية: عندما أغلقت الجمهورية الإسلامية المضيق، لم تُغلقه بشكل موحّد. سمحت إيران بمرور سفن انتقائيًا للصين وروسيا والهند والعراق وباكستان، وهي دول كانت واشنطن تحاول في الوقت نفسه عزلها اقتصاديًا أو معاقبتها أو احتواءها استراتيجيًا.

لذا عمل الإغلاق الانتقائي كمرآة عكسية لضغط أميركا: كانت طهران تتصرف مع أعداء واشنطن بعكس ما كانت واشنطن تأمل أن يفعله مضيق هرمز.

كلا الطرفين، بعبارة أخرى، فهما المضيق ليس كمجرى مائي بل كسلاح. الفارق أن أحدهما قضى عقودًا يصرّ علنًا أنه ليس كذلك.

رهان محسوب

لم تتعثر أبوظبي في هذا التحالف في البداية. دخلته وهي تعلم، وأنبوبها يعمل بالفعل، جاهزًا لسد الحاجة إلى أن تتسلّم الإدارة الجديدة مفاتيح المضيق بالقوة.

دفعت الإمارات بقوة منذ 2021 للحصول على حصة إنتاجية أعلى بكثير ضمن أوبك، ساعية لوضع طاقتها الموسعة، المبنية بتكلفة هائلة لتصل إلى 4.85 مليون برميل يوميًا، قيد الاستخدام الكامل.

لقد سمّمت تلك المطالب علاقتها مع السعودية، وتصادمت الدولتان علنًا بشأن اليمن والسودان. لكن حملة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية هي التي قطعت أخيرًا الحبل الأخير الذي كان يُبقي أبوظبي داخل الكارتل.

وكما قال الاقتصادي ستيف هانك من جامعة جونز هوبكنز: «جعلت الحرب فجأة المهمة رقم واحد للإمارات: خذ المال واهرب».

أدى نهج الإمارات الخارجي إلى عزلها تدريجيًا عن أعضاء أوبك الآخرين. كانت أبوظبي ترسم دائرتها النفوذية عبر غرب آسيا وإفريقيا، مضاعفة علاقاتها مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من خلال اتفاقيات أبراهام، معتبرة علاقتها بالعدو الإسرائيلي رافعة حاسمة للنفوذ الإقليمي وقناة فريدة إلى واشنطن، خاصة بعد تعرضها لهجمات إيرانية مستمرة.

كان خروج أوبك، المُعلن في 28 أبريل، أقل ما يكون عن رحيل وأكثر ما يكون إعلانًا عامًا لواشنطن أن أبوظبي قد اختارت جانبها ومستعدة لتقنين ما كان عمليًا يعمل كاتفاق ثنائي للطاقة.

ما تتوقعه الإمارات مقابل ذلك ليس دقيقًا، لكنها تريد إعادة فتح المضيق بشروط تُقلّص نفوذ إيران على صادرات الإمارات بشكل دائم.

تريد طاقتها البالغة 4.85 مليون برميل يوميًا، المقيّدة حاليًا بصعوبة إعاقة إيرانية وأنقاض الضربات الإيرانية على بنيتها التحتية، أن تعمل بكامل طاقتها إلى سوق أصبح فيه التنافس الخليجي منخفضًا هيكليًا.

ووفقًا لظاهر كل محادثة كانت واشنطن تُجريها حول هيكلية الأمن الخليجية ما بعد الحرب، تريد الإمارات دورًا في أي إطار إدارة ينشأ للمضيق نفسه.

وإذا كان ذلك الرهان سيؤتي ثماره، فسيعتمد كليًا على سؤال لا تستطيع أبوظبي الإجابة عليه: هل تستطيع واشنطن فعلًا أن تُنفذ؟ أشارت تجربة مشروع الحرية إلى أنها لا تستطيع، على الأقل ليس بعد.

إيران تصمد

تتبع التعليمات. هذه هي الإشكالية التي كانت واشنطن أقل رغبة في مناقشتها. السفينة Antonio San التابعة لـCMA CGM، الحاملة للعلم المالطي، كانت قد أطفأت مرسلات AIS بتوجيه أمني أميركي، وحددت مسارها على طول الممر الذي أمضت مدمرات البحرية الأميركية أيامًا في تمركزها لحمايته، وتقدّمت إلى المضيق بصحبة أقوى قوة بحرية تكنولوجيًا على وجه الأرض. لكن إيران رصدتها. حدّدتها. وضربتها.

وكما كتب المحلل الأمني البحري مارتن كيلي فور الحادث: «أظهرت إيران أنها تحتفظ بالقدرة على الكشف والتعرّف واستهداف السفن مع إطفاء AIS وفي الليل. إيران لا تزال تسيطر على مضيق هرمز». مات «مشروع الحرية» في تلك اللحظة. ليس العملية فحسب، بل الفكرة.

بعد ساعات من اندلاع خبر الضربة، أعلن ترامب أنها «نجاح عسكري هائل»، كما ادّعى عن شبه كل فعل عسكري أميركي خلال الشهرين السابقين، وأعلن أنها ستتوقف. لم يكن هذا التوقف تعديلًا تكتيكيًا مرتديًا لباس الدبلوماسية، بل استسلامًا.

الصورة العسكرية الأعمق كانت أدهى. كلّفت عملية Epic Fury الولايات المتحدة نحو 25 مليار دولار، واستنزفت مخزونات الذخيرة بمعدلات قد تستغرق ثلاث إلى خمس سنوات لإعادة بنائها.

في أول أربعة أيام من الرد الإيراني وحدها، أطلقت بطاريات Patriot الأميركية 943 اعتراضًا، ما يعادل ثمانية عشر شهرًا من مخرجات مصانع Boeing وLockheed Martin مجتمعتين.

وبحلول أواخر مارس، كانت الإمارات والكويت قد أنفقتا كل منهما نحو 75% من مخزون اعتراضاتهما. وأطلقت البحرين 87%. بنية الدفاع الجوي في الخليج، التي بُنيت على مدى عقود بتكلفة هائلة، استُنزفت تقريبًا من قبل خصم يستخدم طائرات مسيّرة وصواريخ محلية الصنع بأحجام صناعية. كانت نسبة تبادل التكلفة كارثية لطرف، ومستدامة تمامًا للطرف الآخر.

دخلت واشنطن الحرب متوقعة أن تنتهي سريعًا: ضربة، إقصاء القيادة، فتح المضيق، تقديم واقع منجز.

أما استراتيجية إيران فكانت ببساطة جعل ذلك الجدول الزمني مستحيلًا، عبر توسيع الصراع، وإطالة مدته، ورفع التكلفة حتى تصبح العملية مكلفة للغاية للاستمرار. وقد نجحت. ليس لأن إيران انتصرت بالمعنى التقليدي، بل لأن الانتصار هنا لم يكن مطروحًا على أساس الفوز. كان الهدف ألّا تُهزم وفقًا لشروط الولايات المتحدة. هذا الهدف حققته إيران تمامًا. لا يزال المضيق مغلقًا. السفينة Antonio San لا تزال متضررة. مشروع الحرية مُجمّد إلى أجل غير مسمى. يتدفق نفط فنزويلا إلى دفاتر الحسابات الأميركية، بينما يتنقل شعبها عبر انتقال لا يملك أحد في واشنطن خطة له.

وإيران، المعاقبة منذ أربعين عامًا، والمقصوفة لشهرين، وقائدها الأعلى قد اغتيل، ما زالت تسيطر على 21 ميلًا بحريًا من المياه التي كانت تسيطر عليها في اليوم الذي سبق الحرب.

صُنعت الأزمة. لم يُصنع الحل. لم تفز إيران بهذه الحرب بشكل كامل، لكنها أثبتت شيئًا أكثر أهمية: أن واشنطن لم تستطع إنهاءها. في قواعد التنافس بين القوى العظمى، هذا نصر. وكل شخص في دوائر القرار، في واشنطن، في أبوظبي، في بكين، وفي موسكو، يعرف ذلك.

المصدر: موقع المنار