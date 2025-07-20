لبنان

الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الاحد ان يكون الطقس غدا الاثنين، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح.

الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الثلاثاء فيتحو الى حار نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، وزحلة بين 18 و34 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر وتنشط الرياح أحيانا.

الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية (تلامس ال39 درجة في البقاع الغربي) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات و درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة ، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و85 %.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

-حرارة سطح الماء: 28°م.

-حرارة سطح الماء: 28°م. الضغط الجوي: 1008 HPA أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام