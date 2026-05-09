ترامب يشير إلى إمكانية نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية الخلافات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى احتمال نقل جزء من القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا.

وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول احتمال نقل جزء من القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا: “قد أفعل ذلك”.

يذكر أن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي تعهد في 6 مايو الجاري، بأنه سيسعى لدى ترامب لنقل الجنود الأمريكيين من ألمانيا إلى بولندا.

وفي الأسبوع الماضي، أكد الناطق الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل قرار وزارة الحرب الأمريكية سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا.

وبهذا الخصوص، صرح ممثل وزارة الدفاع الوطني البولندية لوكالة “نوفوستي” بأن بولندا مستعدة لتولي نفقات الجنود الأمريكيين الذين قد يتم سحبهم من الأراضي الألمانية.

وفي السياق، نشرت مجلة “ريسبونسيبل ستيتكرافت” الأمريكية مقالا حذرت فيه ترامب من الانصياع لضغوط “الصقور” في مجلس الشيوخ، ونقل القوات الأمريكية في أوروبا إلى مواقع قريبة من الحدود الروسية.

وكتبت المجلة: “يدعي أعضاء في الكونغرس أنه في حال سحب القوات من ألمانيا، يجب إعادة نشرها شرقا بالقرب من الحدود الروسية. على ترامب تجاهل هذه النصائح، لأنها تتعارض مع أهدافه ومصالح الأمن القومي الأمريكي”.

وأشارت المجلة إلى أن إرسال مجموعة قتالية من ألمانيا إلى بولندا أو رومانيا سيكون قرارا سيئا للغاية، ليس فقط لأنه سيعمق تورط واشنطن في الأمن الأوروبي، بل لأنه سيزيد أيضا من خطر اندلاع حرب مع روسيا.

المصدر: روسيا اليوم