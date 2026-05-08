الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية والأسواق تركز على التطورات بين أميركا وإيران





ارتفع الذهب اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، رغم اشتباكات وقعت في منطقة الخليج.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4723.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 0614 بتوقيت غرينتش، وزاد 2.4% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.



وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.5% عند 4731.70 دولار.



وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات أمس الخميس في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ نحو شهر، لكن إيران قالت إن الوضع عاد إلى طبيعته، فيما أكدت الولايات المتحدة أنها لا تريد تصعيد الموقف.



وقال كايل رودا، محلل أسواق المال في كابيتال دوت كوم: “تصريحات إدارة ترامب هذا الصباح، التي تفيد بأن وقف إطلاق النار ما زال قائماً، وأن هناك تفاؤلاً مستمراً بإمكانيةالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تدعم سوق الذهب في الوقت الراهن”.



وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 10% منذ بدء الحرب في أواخر فبراير /شباط، متأثرة بارتفاع أسعار النفط. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ويُعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلباً على المعدن الذي لا يدر عائداً.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 80.42 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.8% إلى 2057.62 دولار، وزاد البلاديوم 1.8% إلى 1507.28 دولار.





المصدر: رويترز