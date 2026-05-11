الذهب ينخفض متأثرا بمخاوف التضخم مع تعثر محادثات السلام بين أمريكا وإيران



انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ أدى عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة أسعار النفط، مما ‌زاد من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.



وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4684.32 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران/ يونيو 0.8 بالمئة إلى 4692.70 دولار.



وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.



وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد “نشهد في الأساس تبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق (سلام) وشيك، ويشعر الذهب بوطأة الارتفاع المتجدد في أسعار النفط الخام”. وقفزت أسعار النفط مع بقاء مضيق هرمز ‌مغلقا إلى حد كبير، مما أبقى إمدادات الطاقة العالمية محدودة. وينذر ارتفاع أسعار النفط الخام بزيادة ‌التضخم، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة. وفي حين ينظر عادة إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة ‌يميل إلى التأثير سلبًا على الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 80.88 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 2042.71 دولار. ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1484.99 دولار.

المصدر: رويترز