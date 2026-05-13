    لبنان

    العدوان الإسرائيلي يتواصل على لبنان.. غارات على الجنوب وتهديدات جديدة لعدد من البلدات

      تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على لبنان وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر سلسلة غارات جوية واعتداءات استهدفت عدداً من المناطق الجنوبية، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة للسكان في عدة بلدات.

      وأغار الطيران الحربي المعادي مستهدفاً بلدة كونين، كما شن غارة أخرى على المنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وشقرا. وفي السياق، نفذ الطيران المسيّر المعادي غارة استهدفت بلدة برعشيت. واستهدف الطيران الحربي المعادي أيضاً بلدة مجدل زون.

      هذا واستهدف الطيران المسيّر الاسرائيلي سيارة على طريق عام صور – الناقورة بالقرب من سهل المعلية، كما شن غارة استهدفت بلدة دير عامص.

      وبالتزامن، أغار الطيران الحربي على منطقة مشاع المنصوري.

      كما نفذ العدو الإسرائيلي فجراً عملية تفجير في بلدة الخيام، تزامناً مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

      وشن الطيران المسيّر المعادي غارتين استهدفت سيارتين على أوتوستراد الجية في إقليم الخروب.

      وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديدات بإخلاء جديدة للسكان المتواجدين في بلدات وقرى معشوق، يانوح، البرج الشمالي، الحلوسية الفوقا، دبعال، والعباسية.

      المصدر: موقع المنار

