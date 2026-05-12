الذهب يلمع وسط ترقب تطورات الحرب في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين للقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ وكذلك ‌التطورات بشأن الحرب في الشرق الأوسط.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4757.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش.



كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم حزيران/ يونيو 0.8 بالمئة إلى 4768.20 دولار.



وقال ترامب الاثنين إن وقف إطلاق النار مع إيران “على وشك الانهيار”، بعد أن أوضح رد طهران على اقتراح أمريكي لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا.



وتترقب الأسواق أيضا زيارة ترامب التي تستغرق يومين إلى الصين هذا الأسبوع، إذ من المقرر أن يلتقي شي لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الصراع الحالي في الشرق الأوسط.



وارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الآسيوية وسط استمرار المخاوف إزاء الإمدادات في ظل هشاشة مفاوضات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران هشة.



كما يترقب المستثمرون ‌بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق من ‌اليوم، لتقييم مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وقالت شركة فريبورت-ماكموران الاثنين إنها لا تزال تتوقع أن يستأنف منجم ‌غراسبرغ للنحاس والذهب في إندونيسيا إنتاجه بالكامل بحلول نهاية عام 2027، مؤكدة على الخطة التي تم تحديدها الشهر الماضي، مع رفض التقارير التي تشير إلى أن إعادة التشغيل قد تمتد إلى عام 2028.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 86.27 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2127 دولارا والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1506.34 دولار.

المصدر: رويترز