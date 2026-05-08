ايران | بحريّة حرس الثورة: استهدفنا مدمرات أميركية في هرمز وأجبرنا 3 سفن حربية على الانسحاب

أعلنت قيادة القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية أن “الجيش الأميركي خرق وقف إطلاق النار عبر الاعتداء على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك، إضافة إلى اقتراب مدمرات تابعة له من مضيق هرمز.”

وأضافت القيادة في بيان على منصة اكس أنه “تم تنفيذ عملية مشتركة واسعة ودقيقة للغاية ضد مدمرات العدو باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية مزودة برؤوس شديدة الانفجار.”

وأكدت أن “العملية استهدفت مدمرات تابعة للجيش الأميركي، مشيرة إلى أن عمليات الرصد الاستخباراتي تشير إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف العدو الأميركي.”

كما أوضحت بحريّة حرس الثورة أن “ثلاث سفن حربية معادية انسحبت بسرعة من منطقة مضيق هرمز عقب تنفيذ العملية.”

وفي السياق اعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيان انه “يتوجب على أمريكا المجرمة والمعتدية والدول الداعمة لها أن تعلم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في الماضي، قوية وبلا أدنى تردد سترد على أي اعتداء وعدوان ردا قاسماً.”

واوضح ان “الجيش الأمريكي المعتدي والإرهابي وقاطع الطريق، بانتهاكه لوقف إطلاق النار، استهدف ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز، وكذلك استهدف ناقلة أخرى كانت تدخل المضيق أمام ميناء الفجيرة الإماراتي، وفي الوقت نفسه قام بقصف جوي للمناطق المدنية بالتعاون مع بعض دول المنطقة على سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم”.

واكد مقر خاتم الانبياء في بيانه ان “القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رد فعل فوري ومتبادل، هاجمت السفن الحربية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، وألحقت بها أضراراً كبيرة”.

هذا وافاد التلفزيون الايراني انه وفي أعقاب الهجمات الأخيرة للعدو على السواحل والموانئ في محافظة هرمزكان لم نتلقَّ حتى الآن أي تقارير عن استشهاد مدنيين.

بدوره مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية افاد بان الأصوات التي سُمعت في الجنوب كانت مرتبطة بالدفاع القوي الإيران، وان ⁠حياة الناس تجري الآن في ظروف طبيعية تماماً، وفي ثلاثة عشر مدينة بمحافظة بندر عباس، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو استشهاد أو إصابات.

