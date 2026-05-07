ألمانيا تدعو إلى الانتقال إلى مبدأ الأغلبية المؤهلة أثناء التصويت في الاتحاد الأوروبي

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الانتقال إلى مبدأ الأغلبية المؤهلة أثناء التصويت في الاتحاد.

وقدم واديفول خطة إصلاح الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر لصندوق كونراد أديناور، يوم الأربعاء.

وقال إن “مقترحي معناه أن الدول التي لا تريد أو لا تستطيع حذو حذونا لن تعرقل الدول التي تتقدم بالمبادرة”، مضيفا أنه “من المهم أن نتمسك بالموقف البراغماتي، حتى لو كان جميع الدول الأعضاء الـ 27 متفقة مئة بالمئة”.

وبين الإجراءات التي عرضها واديفول إقامة روابط وثيقة بين هيئة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وبين المفوضية الأوروبية.

وشدد كذلك على ضرورة إصلاح قواعد توسيع الاتحاد الأوروبي من خلال اعتماد عملية متكونة من عدة مراحل لانضمام أعضاء جدد.

واعتبر واديفول أن الإصلاحات ستسمح بجعل الاتحاد الأوروبي “أكثر استقرارا وقدرة على العمل”.

وكانت المفوضة العليا للسياسية الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أعلنت في كانون الثاني / يناير الماضي عن ضرورة دراسة الانتقال إلى اعتماد مبدأ الأغلبية المؤهلة على نطاق أوسع أثناء التصويت على قرارات تخص السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسياسات الأمنية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية