الثلاثاء   
   05 05 2026   
   17 ذو القعدة 1447   
   بيروت 18:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    ولايتي: أسطورة “تريبولي” لن تتكرر في الخليج الفارسي بل ستتحول إلى كابوس يقوض أمنكم

      وجه مستشار قائد الثورة والجمهورية للشؤون السياسية علي أكبر ولايتي، رسالة لبحارة السفينة الحربية الأميركية “يو إس إس تريبولي” مؤكدا ان التاريخ معلم جيد وأسطورة “تريبولي” لن تتكرر في الخليج الفارسي بل ستتحول إلى كابوس يقوض أمنكم.

      وقال ولايتي للبحارة الأميركيين: أنتم مجرد “كومبارس” في عرض سينمائي مخصص لانتخابات ترامب الرئاسية القادمة. وأضاف ولايتي للبحارة الأميركيين “رئيسكم لم يكن قادراً على إنقاذ القوات الأميركية في الحرب السابقة”.

      وتابع ولايتي “تم تكليفكم الآن بحماية “صناديق الأموال” في منطقتنا لكن المطاف ينتهي بكم في “مسلخ””. واكد ولايتي ان التاريخ معلم جيد وأسطورة “تريبولي” لن تتكرر في الخليج الفارسي بل ستتحول إلى كابوس يقوض أمنكم.

      المصدر: وكالة مهر

      مواضيع ذات صلة

      بزشكيان: اختزال السياسة بالقوة يقود إلى الفوضى وإيران تمثل القوة الأخلاقية المسؤولة

      بزشكيان: اختزال السياسة بالقوة يقود إلى الفوضى وإيران تمثل القوة الأخلاقية المسؤولة

      مخبر: إيران تقف في وجه الولايات المتحدة كقوة عظمى جديدة على الساحة الدولية

      مخبر: إيران تقف في وجه الولايات المتحدة كقوة عظمى جديدة على الساحة الدولية

      بقائي: على دول المنطقة التوقف عن استجداء الأمن من أمريكا

      بقائي: على دول المنطقة التوقف عن استجداء الأمن من أمريكا