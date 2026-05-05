ولايتي: أسطورة “تريبولي” لن تتكرر في الخليج الفارسي بل ستتحول إلى كابوس يقوض أمنكم

وجه مستشار قائد الثورة والجمهورية للشؤون السياسية علي أكبر ولايتي، رسالة لبحارة السفينة الحربية الأميركية “يو إس إس تريبولي” مؤكدا ان التاريخ معلم جيد وأسطورة “تريبولي” لن تتكرر في الخليج الفارسي بل ستتحول إلى كابوس يقوض أمنكم.

وقال ولايتي للبحارة الأميركيين: أنتم مجرد “كومبارس” في عرض سينمائي مخصص لانتخابات ترامب الرئاسية القادمة. وأضاف ولايتي للبحارة الأميركيين “رئيسكم لم يكن قادراً على إنقاذ القوات الأميركية في الحرب السابقة”.

وتابع ولايتي “تم تكليفكم الآن بحماية “صناديق الأموال” في منطقتنا لكن المطاف ينتهي بكم في “مسلخ””. واكد ولايتي ان التاريخ معلم جيد وأسطورة “تريبولي” لن تتكرر في الخليج الفارسي بل ستتحول إلى كابوس يقوض أمنكم.

المصدر: وكالة مهر