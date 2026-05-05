    ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض المازوت والغاز في التسعيرة الجديدة للمحروقات في لبنان

      ارتفعت أسعار صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان، فيما انخفضت أسعار المازوت والغاز، وفق التسعيرة الجديدة الصادرة اليوم في لبنان.

      وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 64 ألف ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بمقدار 41 ألف ليرة لبنانية. في المقابل، انخفض سعر المازوت بمقدار 16 ألف ليرة لبنانية، وتراجع سعر قارورة الغاز بمقدار 70 ألف ليرة لبنانية.

      وعلى إثر هذه التعديلات، أصبحت الأسعار على النحو الآتي:

      البنزين 95 أوكتان: مليونان و455 ألف ليرة لبنانية
      البنزين 98 أوكتان: مليونان و473 ألف ليرة لبنانية
      المازوت: مليونان و314 ألف ليرة لبنانية
      الغاز: مليون و569 ألف ليرة لبنانية

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

