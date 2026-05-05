عراقجي: “مشروع الحرية” الأميركي في مضيق هرمز طريق مسدود ولا حل عسكري للأزمات

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما يُعرف بـ”مشروع الحرية” الأميركي في مضيق هرمز بأنه “مشروع طريق مسدود”، مؤكداً أن التطورات الجارية في هذا الممر الحيوي تُثبت بوضوح أن الأزمات السياسية لا يمكن حلّها عبر الوسائل العسكرية.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، شدد عراقجي على أن المسار الحالي يشير إلى غياب أي أفق للحلول العسكرية، داعياً إلى توخي الحذر من الانجرار وراء خيارات تصعيدية قد تعقّد المشهد أكثر.

وأشار إلى أن المفاوضات تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل الجهود الباكستانية، محذّراً في الوقت نفسه من محاولات بعض الأطراف دفع الولايات المتحدة نحو “مستنقع” جديد، ومشدداً على أن هذا التحذير يشمل أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة.

وختم عراقجي بالتأكيد أن ما يُطرح تحت عنوان “مشروع الحرية” لا يعدو كونه “طريقاً مسدوداً”، في ظل المعطيات السياسية والميدانية الراهنة.

المصدر: وكالة فارس