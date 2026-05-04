شهيد بنيران الاحتلال شمال غزة

استشهد مواطن صباح الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، مع استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن موسى سالم فتحي الأبيض (42 عامًا) برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة شمالي القطاع.

إلى ذلك، أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 830 شهيدًا، إضافة إلى 2345 إصابة، إلى جانب تسجيل 767 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,610 شهيدًا و172,448 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام