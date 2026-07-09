توقف حركة القطارات على خط طهران – مشهد إثر العدوان الصهيوني الأميركي والعمل جار لإعادتها للعمل

أعلنت سكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه “عقب الهجوم الإجرامي الذي شنّه العدو الصهيوني الأمريكي صباح اليوم على إحدى نقاط خط سكة حديد طهران – مشهد، توقفت حركة قطارات الركاب على هذا الخط”.

وتابعت سكك حديد الجمهورية أنه “تم إرسال الفرق الفنية والتشغيلية التابعة للسكك الحديدية فورًا إلى الموقع، وتجري حاليًا عمليات إعادة الإعمار في المنطقة المتضررة، وتُبذل الجهود لإصلاح هذا الخط في أسرع وقت ممكن”.

كما “تم وضع الخطط اللازمة لنقل ركاب القطارات المتوقفة على هذا الخط إلى مدينة مشهد المقدسة عبر النقل البري”، وأنه “يمكن للركاب الكرام الحصول على مزيد من المعلومات حول آخر مستجدات حركة القطارات على هذا الخط من خلال نظام الاتصال الصوتي للسكك الحديدية بالاتصال على الرقم 0215149”.

المصدر: موقع المنار