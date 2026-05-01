سياسي ألماني: ميرتس قد يستخدم انسحاب قوات أمريكية من بلاده كذريعة لمزيد من عسكرة ألمانيا

قال رئيس المجلس الألماني للدستور والسيادة رالف نيماير، إن المستشار فريدريش ميرتس قد يرى في انسحاب قوات أمريكية من بلاده، خدمة لغرضه إذا حدث ذلك، في عسكرة ألمانيا.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس تقليص وجودها العسكري في ألمانيا. ووفقا للرئيس الأمريكي، سيتم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.

وخلال تعليقه على رد فعل المستشار المحتمل على انسحاب بعض القوات الأمريكية من ألمانيا، أضاف السياسي الألماني في حديث لوكالة نوفوستي “ربما يعتبر ميرتس هذا ضربة للشراكة عبر الأطلسي، لأنه يعتبر في أيديولوجيته، أن الجيش الأمريكي يحمي ألمانيا، وربما يصرح بأنه بسبب هذا، يجب على ألمانيا بالتأكيد إنشاء أقوى جيش (في أوروبا)”.

ويشار إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 30 ألف عسكري أمريكي في ألمانيا، ووفقا لنيماير، يمكن لواشنطن تقليص وجودها العسكري بمقدار عشرة أضعاف.

ويعتقد السياسي الألماني، أن الحفاظ على وجود عسكري محدود في مختلف المنشآت العسكرية سيحمي المصالح الأمريكية ويساهم في توفير تكاليف صيانة القوات.

في نيسان / أبريل، أقرت ألمانيا رسميا أول استراتيجية عسكرية في تاريخها. وتحدد الوثيقة هدف إنشاء أقوى جيش في أوروبا بحلول عام 2039. وتصنف الاستراتيجية روسيا على أنها “التهديد الرئيسي”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية