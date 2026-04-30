بزشكيان: المياه الإقليمية ليست مجالاً لفرض إملاءات أحادية وأمنها قائم على التعاون

استنكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، “محاولات فرض قيود أو حصار بحري على إيران”، وأكّد “أنها تتعارض مع القوانين الدولية ومصيرها الفشل، في وقت تتصاعد فيه التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في منطقة الخليج”.

وقال بزشكيان إن “أي محاولة لفرض قيود أو حصار بحري على إيران تتعارض مع القوانين الدولية ومحكوم عليها بالفشل”، وأضاف أن “المياه الإقليمية ليست مجالاً لفرض إملاءات أحادية، بل هي جزء من النظام الدولي وأمنها قائم على التعاون”.

وأشار بزشكيان إلى أن “الوجود الأجنبي يزيد التوتر ويزعزع استقرار المياه الإقليمية، ولا يساعد في تعزيز الأمن الإقليمي”، واعتبر أن “السياسات الأميركية في المرحلة الأخيرة انتقلت إلى الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على الحكومة والشعب الإيراني”.

وشدّد بزشكيان على أن “إيران ملتزمة بحرية الملاحة وأمنها لكل الدول باستثناء المعادية”، ولفت إلى أن “مضيق هرمز جزء من الهوية الوطنية ورمز للصمود أمام قوى الاستعمار القديمة والحديثة”.

